أحمد حسن يدعو لاحتواء أزمة بلاغات التوأم حسن ضد الصحفيين: الحكمة تقتضي الابتعاد عن التصعيد

دعا أحمد حسن إلى احتواء الأزمة المثارة عقب تقدم التوأم حسام وإبراهيم حسن ببلاغات ضد عدد من الصحفيين، مؤكدًا أهمية تغليب لغة الحوار والهدوء، والتعامل مع الموقف بحكمة بعيدًا عن التصعيد، خاصة أن الاجتهادات والمعلومات الصحفية قد تصيب أو تخطئ، طالما لم تتضمن تشكيكًا في الذمم أو تجاوزات شخصية.

أزمة حسام وابراهيم حسن مع الصحفيين

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان يتمنى اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورابطة النقاد الرياضيين ونقابة الصحفيين، من أجل احتواء الموقف والوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن الخلاف بشأن المعلومات المنقولة لا يستدعي بالضرورة اللجوء إلى التصعيد.

واختتم أحمد حسن رسالته بالتأكيد على أن الاختلاف لا يعني الخصومة، وأن الحوار يظل الطريق الأفضل لتجاوز الأزمات، معربًا عن أمله في أن تكون التهدئة عنوان المرحلة المقبلة، وأن تنتصر الحكمة والتفاهم بما يليق بالمنظومة الرياضية والإعلامية المصرية ويحافظ على العلاقات بين أطرافها.