دوري أبطال أوروبا .. كانسيلو ينقذ برشلونة ويتعادل أمام جالطة سراي في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين برشلونة وجالطة سراي ،في المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد رامس بارك (تركيا) فى دور المجموعات ،ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأفتتح جالاطة سراي التهديف في الدقيقة 28، بعد مرور من رافائيل لياو في هجمة مرتدة ثم أرسل كرة أرضية من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى أليكسي باتراكوف الذي سددها قوبة سكنت الشباك.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما أقتنص جواو كانسيلو لاعب برشلونة الكرة ومرتدة داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة مستغلاً الارتباك الدفاعي لتستقر الكرة بإتقان داخل الشباك بجوار القائم الأيسر بعد تمريرة من داني أولمو من على حدود المنطقة.

تشكيل برشلونة أمام جالطة سراي

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، أنتوني جوردون، فيرمين لوبيز.

تشكيل جالطة سراي أمام برشلونة

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: يلماز، سانشيز، إلمالي، جاكبوس.

خط الوسط: ليمينا، توريرا، باتراكوف.

خط الهجوم: لياو، أكجون، فيكتور أوسيمين.







