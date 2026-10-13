خالد الغندور يثير الجدل: الدوري المصري بيتحسب.. لكن في أوروبا لا

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بتعليق ساخر على احتساب الأهداف في الدوري المصري، مقارنةً بالبطولات الأوروبية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في ظل الجدل المستمر حول القرارات التحكيمية واحتساب الأهداف في المسابقات المحلية.

الدوري المصري

وكتب خالد الغندور: «بشء مضحك إن أسمع أصل الكرة دي بتتحسب في الدوري المصري لكن في أوروبا لا، وكأننا لا نشاهد الدوريات الأوروبية ولا كأس العالم، ولا حتى اللعب في أفريقيا، وكأن القانون مختلف».

وأضاف الغندور في منشوره منتقدًا اختلاف المعايير في التعامل مع الحالات التحكيمية، مشيرًا إلى أن كرة القدم تخضع لقوانين موحدة، ولا يجب أن تختلف طريقة تطبيقها من بطولة إلى أخرى، سواء في الدوري المصري أو الدوريات الأوروبية أو المنافسات الأفريقية.