تشكيل آرسنال وليل بدوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لفريق آرسنال الانجليزي و وليل الفرنسي التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا
ويخوض ارسنال المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: غابرييل ماجالهايس، يوريان تيمبر، إزري كونسا، مايلز لويس سكيلي.
خط الوسط: إيبيريشي إيزي، ميكيل ميرينو، برونو غيماريش، ديكلان رايس .
خط الهجوم: فيكتور جيوكيرس، نوني مادويكي.
بينما يخوض ليل المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: بيركي أوزير.
خط الدفاع: نغوي، أليكساندرو، ديلان باكو، رومان بيرود.
خط الوسط: نبيل بن طالب، هاكون أرنار هيرالدسون، نغالاييل موكاو، بنجامين أندري .
خط الهجوم: أياسي أويدا، غوفي.