تشكيل آرسنال وليل بدوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لفريق آرسنال الانجليزي و وليل الفرنسي التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا





ويخوض ارسنال المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: غابرييل ماجالهايس، يوريان تيمبر، إزري كونسا، مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: إيبيريشي إيزي، ميكيل ميرينو، برونو غيماريش، ديكلان رايس .

خط الهجوم: فيكتور جيوكيرس، نوني مادويكي.





بينما يخوض ليل المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: بيركي أوزير.

خط الدفاع: نغوي، أليكساندرو، ديلان باكو، رومان بيرود.

خط الوسط: نبيل بن طالب، هاكون أرنار هيرالدسون، نغالاييل موكاو، بنجامين أندري .

خط الهجوم: أياسي أويدا، غوفي.