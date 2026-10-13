هاني حتحوت يكشف تفاصيل استعدادات المنتخب لمواجهتي مالاوي وخطة اتحاد الكرة لإنهاء الأزمات

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة، على أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 نوفمبر، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، في توقف قد يشهد حسم تأهل المنتخب المصري رسميًا إلى البطولة.

مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي

وأوضح حتحوت أن اتحاد الكرة عقد اجتماعات منفصلة مع الجهاز الفني للمنتخب، أعقبها اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على ما دار، مع التأكيد على ضرورة تنقية الأجواء وتعزيز الاستقرار داخل المنتخب، وتوفير المناخ المناسب لعمل الجهاز الفني، خاصة بعد الخلافات التي شهدها توقفا سبتمبر وأكتوبر الماضيان. وأشار إلى أن معسكر نوفمبر يمثل فرصة مهمة لظهور نتائج هذه الجهود، مع ضرورة تجنب تكرار الأزمات في ظل احتمالية عدم وجود فرصة لعقد جلسات أخرى.

وأضاف حتحوت أن خالد الدرندلي سيتولى مسؤولية لجنة مختصة بتطوير الشكل الإعلامي لاتحاد الكرة، في خطوة تستهدف تحسين منظومة العمل الإعلامي داخل الاتحاد، بالتزامن مع مساعي إعادة الاستقرار إلى المنتخب الوطني قبل المواجهات المقبلة، والعمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال المرحلة القادمة.