حقيقة تغيير فندق إقامة الزمالك في رواندا بسبب المستحقات المالية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تغيير فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في رواندا، بسبب عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة.

الزمالك

وأوضح حتحوت أن مصدرًا داخل نادي الزمالك نفى صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تغيير الفندق، مؤكدًا عدم وجود أي ترتيبات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن العلاقة بين الزمالك وشركة السياحة المسؤولة عن ترتيبات الفريق شهدت خلافات متكررة خلال الفترة الماضية، بسبب المستحقات المالية وصياغة العقد المبرم بين الطرفين.

ويتمسك الزمالك بحصوله على المستحقات المالية التي يرى أنها مستحقة له لدى الشركة، إلى جانب اعتراضه على بعض بنود العقد، في المقابل، تؤكد الشركة وجود مستحقات مالية متأخرة لدى النادي.

ولفت حتحوت إلى أن هذه الخلافات المتكررة ساهمت في انتشار أنباء تغيير فندق إقامة البعثة وتصديق البعض عليها، خاصة في ظل وجود خلافات مالية معروفة بين النادي وشركة السياحة.