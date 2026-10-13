عقب فيديو الاعتذار.. الخطيب ينوي التنازل عن الدعوى القضائية ضد مدحت شلبي

كشفت بعض المصادر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتجه للتنازل عن الدعوى المقامة ضد الإعلامي مدحت شلبي.

وكانت محكمة جنح 6 أكتوبر، قد أحالت الدعوى المقامة من الخطيب، ضد مدحت شلبي، إلى المحكمة الاقتصادية.



وأكدت المصادر أن الخطيب ينوي التنازل عن القضية عقب اعتذار مدحت شلبي من خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي.

وكان الإعلامي مدحت شلبي صرح خلال برنامجه التليفزيوني أن الخطيب لم يسافر مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم حصوله على تأشيرة السفر.