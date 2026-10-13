شماريخ وألعاب نارية.. جماهير جالطة سراي تحتشد أمام فندق برشلونة

قامت جماهير جالطة سراي بالاحتشاد أمام فندق برشلونة قبل مواجهة الليلة بدوري الأبطال.

ويحل برشلونة ضيفًا على جالطة سراي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته القوية بالبطولة، بينما يتطلع أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم في الجولة الأولى.

وكان برشلونة قد استهل مشواره الأوروبي بانتصار عريض على فينورد بنتيجة 5-1، في المقابل، سقط جالطة سراي أمام سبورتينج لشبونة بنتيجة 3-1، ليصبح تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة هدفًا مهمًا للفريق التركي، خاصة مع خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.