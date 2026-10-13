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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يحذر من تخلي الأهلي عن الحكام الأجانب بمباريات القمة

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد محمد فارس، إعلامي الأهلي، تمسكه بضرورة الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، محذرًا من التخلي عن هذا المطلب خلال الدور الثاني أو الموسم المقبل، في ظل الجدل المثار حول القرارات التحكيمية الأخيرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأهلي

وأشار فارس إلى أن الأهلي خاض 31 مباراة في الدوري أمام الزمالك خلال نحو 19 عامًا، وفقًا للإحصائية التي عرضها في برنامج «القهوة مع فايق»، موضحًا أن الأحمر حقق 17 انتصارًا مقابل 3 هزائم، لافتًا إلى أن اثنتين من هذه الهزائم جاءتا تحت إدارة الحكمين المصريين إبراهيم نور الدين ومحمود الحنفي. وشدد على أن مطالبته بالحكام الأجانب لا تعني التشكيك في نزاهة الحكام المصريين أو الطعن في نواياهم.

وأضاف إعلامي الأهلي أن تصريحات خبراء التحكيم الأجانب بشأن الحالات الجدلية في مباراة القمة، إلى جانب موقف لجنة الحكام من توضيح بعض القرارات، تعزز من وجهة نظره بشأن ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الفريقين. واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، مستشهدًا بموقف رابطة الأندية السابق من الأهلي، عندما أشارت إلى أن النادي كان يسعى لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

الاهلي الزمالك منتخب مصر نجوم الرياضه

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