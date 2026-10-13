وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجلس أبوظبي الرياضي ويبحث استضافة مصر للنسخة الـ11 من سباق زايد الخيري

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وفد مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة عارف العواني، الأمين العام للمجلس، وبحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي.

وأشاد جوهر نبيل خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر والإمارات في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الرياضي المشترك، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية في البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للنسخة الـ11 من سباق زايد الخيري، والمقرر تنظيمها في ديسمبر المقبل، والعمل على خروج النسخة الجديدة بصورة متميزة تليق بمكانة الحدث وأهدافه الإنسانية. كما بحث الجانبان سبل الاستثمار في العنصر البشري من خلال المشروعات الرياضية التي تنفذها الوزارة، وتعزيز التعاون ونقل المعرفة، بما يخدم الرياضة والرياضيين ويسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية.