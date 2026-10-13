إنزاجي يقرر إراحة ثنائي الهلال قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إراحة الثنائي ناصر الدوسري وحسان تمبكتي، قبل مواجهة السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر إقامتها على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «اليوم» السعودية، فإن قرار إنزاجي يأتي في ظل ضغط المباريات وتلاحق الاستحقاقات المحلية والقارية، حيث يسعى الجهاز الفني للهلال إلى إدارة الأحمال البدنية للاعبين، والحفاظ على جاهزيتهما للمباريات المقبلة، في ظل ازدحام جدول المنافسات خلال الفترة الحالية.

الهلال يستعد لمواجهة السد بمعنويات مرتفعة

ويدخل الهلال المواجهة المرتقبة أمام السد القطري بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على الاتحاد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض.

ويأمل الفريق الأزرق في استثمار هذا الانتصار لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز موقفه في المنافسة على لقب البطولة القارية، بعدما استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الغرافة القطري بنتيجة 2-1.

مواجهة السد اختبار جديد للهلال

وتمثل مواجهة السد اختبارًا جديدًا لكتيبة إنزاجي، في ظل سعي الفريق إلى تحقيق انتصار قاري جديد، ومواصلة الانطلاقة القوية في البطولة، مع التعامل بحذر مع ضغط المباريات وتوزيع المجهود البدني بين اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للهلال على سياسة المداورة خلال المرحلة المقبلة، بهدف الحفاظ على جاهزية عناصر الفريق الأساسية، وضمان قدرتهم على خوض الاستحقاقات المحلية والقارية بأفضل صورة ممكنة.