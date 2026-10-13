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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة دين هاوسن لقائمة ريال مدريد قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
حسن العمدة

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا للسفر إلى العاصمة الإيطالية، لمواجهة روما غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة دين هاوسن، بعد غيابه عن مواجهة فياريال الأخيرة بسبب الإيقاف، ليصبح متاحًا للمشاركة أمام روما.

كما تواجد البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن القائمة بصورة طبيعية، رغم تعرضه للطرد خلال مواجهة فياريال، إذ يقتصر إيقافه على مباريات الدوري الإسباني، ولا يمتد إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته في البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بالفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-1، بينما يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام روما خارج ملعبه.

قائمة ريال مدريد لمواجهة روما

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرخيو مسيتري.

خط الدفاع: دين هاوسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، برناردو سيلفا، تياجو بيتارش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، براهيم دياز، يان ديوماندي.

جوزيه مورينيو ريال مدريد روما دوري أبطال أوروبا

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