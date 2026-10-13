موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على جالاتاسراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى تحقيق فوز جديد يعزز حظوظه في المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16.

موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وجالاتاسراي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول التركية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في البطولة القارية.

موقف برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بفوز كبير على فينورد الهولندي بنتيجة 5-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ويؤكد جاهزيته للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

في المقابل، يخوض جالاتاسراي المواجهة بحثًا عن استعادة توازنه وتعويض خسارته أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 1-3 في الجولة الافتتاحية، بعدما أخفق في حصد أي نقاط، وهو ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق التركي، الذي يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته القوية في البطولة الأوروبية، بينما يأمل جالاتاسراي في استغلال اللعب على ملعبه للخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في مشواره بمرحلة الدوري.