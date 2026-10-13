طرابزون سبور يثير الجدل بضم بواتينج لجهازه الفني

أثار نادي طرابزون سبور التركي جدلًا واسعًا بعد قراره التعاقد مع الألماني جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق والعمل مساعدًا للمدرب توماس رايس، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل المرتبط باللاعب السابق بسبب قضايا سابقة أثارت انتقادات في ألمانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «Footmundo» الإنجليزية، فإن تعيين بواتينج قد يفتح الباب أمام انتقادات جماهيرية، على خلفية قضية اعتداء على شريكة سابقة، فضلًا عن الجدل الذي ارتبط بوفاة شريكة أخرى بعد انتهاء علاقتهما بأسبوع، بحسب ما أورده التقرير.

وأشار التقرير إلى أن القرار قد يثير تساؤلات بشأن تداعيات التعاقد داخل النادي التركي، خاصة أن المدرب توماس رايس سيعمل مع بواتينج ضمن الجهاز الفني، في وقت يقدم فيه طرابزون سبور مستويات جيدة مع بداية الموسم، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن صدارة الدوري التركي.

جماهير بايرن ميونخ تعترض على وجود بواتينج

وسبق أن أثار جيروم بواتينج جدلًا داخل نادي بايرن ميونخ، بعدما سمح له المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، بمتابعة التدريبات في إطار حصوله على رخصة التدريب، مستفيدًا من العلاقة السابقة التي جمعتهما عندما لعبا معًا في مانشستر سيتي.

لكن هذه الخطوة قوبلت باعتراضات من جانب قطاع من جماهير النادي البافاري، التي رفعت لافتة خلال إحدى المباريات للتعبير عن رفضها لما اعتبرته تساهلًا مع قضايا العنف الجسدي والنفسي داخل العلاقات.

وجاء في اللافتة: «نحن ضد إساءة استخدام السلطة والعنف الجسدي والنفسي في العلاقات».

وعلى خلفية ردود الفعل الجماهيرية، أنهى بايرن ميونخ فترة التدريب التي كان من المقرر أن يقضيها بواتينج داخل النادي، لتتوقف التجربة قبل استكمالها.

أزمة بواتينج تصل إلى الجمعية العمومية لبايرن ميونخ

ولم تتوقف تداعيات القضية عند اعتراضات الجماهير، بل امتدت إلى الجمعية العمومية لبايرن ميونخ في نوفمبر، بعدما انتقد توماس ياود، أحد الأعضاء البارزين بالنادي، طريقة تعامل الإدارة مع الموقف.

وأكد ياود ضرورة تمسك النادي بقيمه ومبادئه بصورة واضحة، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حاسم، رغم أن الأمر تعلق بفترة تدريب فقط، أعطى انطباعًا بأن قضايا العنف ضد المرأة لم تحظَ بالاهتمام الكافي.

في المقابل، دافع هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، عن موقف الإدارة، موضحًا أن القضية معقدة وأن النادي كان من حقه إجراء محادثات مع بواتينج، قبل أن يتوصل الطرفان إلى قرار مشترك بإنهاء فترة التدريب وعدم استكمالها.

بواتينج يعلق على انضمامه إلى الجهاز الفني لطرابزون سبور

من جانبه، أعرب جيروم بواتينج عن سعادته بالانضمام إلى الجهاز الفني لطرابزون سبور، مؤكدًا تطلعه إلى اكتساب المزيد من الخبرات التدريبية والعمل إلى جانب توماس رايس وبقية أفراد الجهاز.

وقال بواتينج: «أنا فخور وسعيد للغاية بكوني جزءًا من الجهاز الفني. هذا الأمر يعني لي الكثير، لأنني سأتعلم يوميًا من توماس رايس وفريقه».

ويأتي انضمام بواتينج في مرحلة يسعى خلالها طرابزون سبور إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري التركي، وسط ترقب لردود الفعل على القرار وانعكاساته المحتملة على أجواء الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعيد هذا التعيين النقاش بشأن كيفية تعامل الأندية مع الشخصيات الرياضية التي ارتبطت أسماؤها بقضايا مثيرة للجدل، ومدى تأثير تلك القرارات على صورتها أمام الجماهير، في ظل تزايد المطالبات بمحاسبة الأندية واللاعبين وفقًا لمبادئ المسؤولية والشفافية.