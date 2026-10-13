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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خوليان ألفاريز يختار وكيل أعمال جديدا تمهيدا لتحقيق حلم برشلونة

الفاريز
الفاريز
حمزة شعيب

استقر الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، على اختيار بابلو باركيرو لتولي إدارة أعماله خلال المرحلة المقبلة، بعد منافسة قوية من عدد من الوكلاء البارزين، في خطوة تعكس رغبة اللاعب في إعادة ترتيب مستقبله الاحترافي وتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات عديدة لاستقطاب ألفاريز، حيث سعى النجم السابق خافيير باستوري إلى تولي إدارة أعماله، كما أبدت وكالة خورخي مينديز اهتمامًا بالحصول على حقوق تمثيله، إلا أن اللاعب فضّل باركيرو، الذي تربطه به معرفة سابقة تعود إلى فترة وجودهما في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعززت ثقة ألفاريز في باركيرو بفضل علاقتهما السابقة، إلى جانب خبرة الأخير في إدارة الصفقات الكبرى، بعدما تولى إدارة صفقة انتقال رودري إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما ورد في التقرير.

برشلونة حلم ألفاريز

ولا يزال برشلونة يمثل الوجهة المفضلة لخوليان ألفاريز، الذي يتطلع إلى ارتداء قميص الفريق الكتالوني، رغم تعثر محاولات انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشكلت التجربة السابقة نقطة تحول في حسابات المهاجم الأرجنتيني، بعدما لم يتمكن من تحقيق رغبته في الانتقال إلى النادي الإسباني، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في فريق العمل المحيط به والبحث عن وكيل أعمال قادر على دعم طموحاته الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وحظي بابلو باركيرو بثقة ألفاريز وعائلته لتولي إدارة مسيرته الاحترافية، متفوقًا على محاولات أخرى سعت إلى الظفر بتمثيل المهاجم الأرجنتيني، الذي يضع مستقبله الرياضي ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة.

وجاء قرار التغيير بعد انفصال ألفاريز عن وكيل أعماله السابق فرناندو هيدالجو، في أعقاب تعثر مساعيه للانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التخطيط لمستقبله، وسط استمرار ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى النادي الكتالوني.

خوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد بابلو باركيرو

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