صاحب تاريخ كبير.. مدحت شلبي يعتذر رسميًا لمحمود الخطيب عن اتهامات تأشيرة أمريكا

تقدم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي باعتذار رسمي إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن الاتهامات التي سبق أن وجهها إليه حول عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ونشر مدحت شلبي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أكد خلاله تقديره الكبير للخطيب، مشيرًا إلى أنه قيمة رياضية كبيرة وصاحب تاريخ حافل بالإنجازات، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو في رئاسته للنادي الأهلي.

وأوضح شلبي أنه لم يقصد التشكيك في الحالة الصحية للخطيب، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مضيفًا أنه اعتمد في مسألة تأشيرة الولايات المتحدة على مصدر اعتقد أنه موثوق، لكنه نقل إليه معلومات غير صحيحة، مؤكدًا أن خطأه تمثل في عدم التحقق من صحتها قبل الحديث عنها.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أنه سبق أن أوضح هذه التفاصيل خلال شهر رمضان الماضي، مشددًا على أن اعتذاره يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن الاعتراف بالحق فضيلة، ولا يرتبط بأي اعتبارات أخرى.

ووجه شلبي اعتذارًا شخصيًا إلى محمود الخطيب وأسرته ومحبيه، معربًا عن أمله في قبول اعتذاره، ومجددًا تمنياته لرئيس النادي الأهلي بالصحة والنجاح.

ويأتي الاعتذار قبل مثول مدحت شلبي للتحقيق المقرر غدًا الأربعاء، على خلفية الاتهامات التي وجهها إلى رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد تدخل عدد من الشخصيات في محاولة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى تسوية بين الطرفين.