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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«اعتمدت على مصدر غير موثوق».. مدحت شلبي يوضح حقيقة تصريحاته عن الخطيب

مدحت شلبي
مدحت شلبي
حسن العمدة

ناشد الإعلامي مدحت شلبي، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قبول اعتذاره بشأن تصريحاته السابقة المتعلقة بعدم سفر رئيس القلعة الحمراء مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ربط خلالها غيابه بعدم استخراج التأشيرة، وليس بسبب ظروفه الصحية.

وقال مدحت شلبي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي، إن محمود الخطيب يمثل قيمة كبيرة وتاريخًا لا يمكن إنكاره، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو في منصبه رئيسًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها بالأرقام في مختلف المجالات.

وأكد شلبي أنه لم يقصد إطلاقًا التشكيك في الحالة الصحية للخطيب، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وأضاف الإعلامي: «بخصوص تأشيرة أمريكا لحضور كأس العالم للأندية، اعتمدت على مصدر كنت أعتقد أنه موثوق، لكنه نقل لي معلومة خاطئة، وكان خطئي أنني لم أتحقق منها».

وأوضح شلبي أنه سبق أن تحدث عن الأمر خلال شهر رمضان الماضي، لكنه قرر تجديد اعتذاره، مؤكدًا أن الاعتراف بالحق فضيلة، وأن موقفه لا يرتبط بأي اعتبارات أخرى.

واختتم مدحت شلبي تصريحاته بتقديم اعتذاره الشخصي إلى محمود الخطيب وأسرته ومحبيه، معربًا عن أمله في قبول اعتذاره، وموجهًا تمنياته لرئيس النادي الأهلي بدوام الصحة والنجاح.

مدحت شلبي محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي

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