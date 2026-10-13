رجال يد الأهلي| إصابة معاذ عزب لاعب الفريق بارتجاج خفيف في المخ

معاذ عزب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، خضع لأشعة مقطعية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كينشاسا الكونغولي، التي جمعت الفريقين في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في أنجولا.
وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب بارتجاج خفيف في المخ، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتجهيز برنامج العلاج المناسب.
وفاز «رجال يد الأهلي» على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، حيث يواجه الفائز من مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، غدًا.