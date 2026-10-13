رجال يد الأهلي| إصابة معاذ عزب لاعب الفريق بارتجاج خفيف في المخ

معاذ عزب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، خضع لأشعة مقطعية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ‏كينشاسا الكونغولي، التي جمعت الفريقين في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في أنجولا‎.‎

وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب بارتجاج خفيف في المخ، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ‏وتجهيز برنامج العلاج المناسب.‏

وفاز «رجال يد الأهلي» على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، حيث يواجه الفائز من مباراة ‏الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، غدًا.‏



