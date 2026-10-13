البنك الأهلي يحقق الفوز أمام طلائع الجيش بثلاثية

حقق فريق البنك الأهلي الفوز أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في من مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وـحرز فرانسيسكو ـندرسون هدف البنك الأهلي قبل أن يضيف صلاح بوشامة الهدف الثاني ثم أضاف خالد شيفو الهدف الثالث.

و جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نصر، أحمد متعب، أمير مدحت، هشام صلاح

خط الوسط: على حمدي، مودي ناصر، كريم الفناجيلي

خط الهجوم: فرانسيسكو اندرسون، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي، محمد بن شرقي، مصطفى دويدار، مصطفى شلبي، محمد رضا، خالد شيفو، سيد نيمار، صلاح بوشامة، ياو أنور