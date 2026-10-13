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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

الاهلي والزمالك لكرة اليد
الاهلي والزمالك لكرة اليد
حسن العمدة

ضرب الأهلي موعدًا مرتقبًا مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، المقامة في أنجولا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، بعدما حجز الفريقان مقعديهما في المباراة النهائية عقب تحقيق انتصارين كبيرين في الدور نصف النهائي.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على بترو أتلتيكو بنتيجة 35-21، فيما حسم الأهلي تأهله عقب التفوق على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20، ليضرب الفريقان موعدًا جديدًا على اللقب القاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا لكرة اليد

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها كل فريق إلى حصد اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفريقين، إذ تعد المواجهة الثانية بينهما خلال الشهر الجاري، بعدما التقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 30-25.

قائمة الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

تضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلًا من:

هشام السبكي، محمد سامي، يوسف ناجي، محمد مؤمن صفا «دودي»، بلال مسعود، حسن قداح، يحيى الكردي، محمد عبد الغني، محمود علي، عمر صادق «بيبو»، حمزة توكل، زياد حشاد، أكرم يسري، عبد الرحمن أشرف «بودي»، أحمد حسام، مصطفى بشير، يوسف عمرو، شادي خليل، بيجاد مروان، حسن أحمد.

قائمة الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

في المقابل، تضم قائمة الأهلي كلًا من:

عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن نبيل، أحمد خيري، محمد هشام البسيوني «مودي»، محمد صلاح، سيف هاني «فوكس»، إبراهيم المصري، ياسر سيف، خالد وليد، معاذ عزب، نبيل شريف، محمود حسين، محسن رمضان، محمد عماد «أوكا»، محمد لاشين، عمر خالد «كاستيلو»، عمر سامي دحروج.

وتترقب جماهير كرة اليد المصرية مواجهة قوية بين القطبين، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في حسم اللقب الأفريقي، لتتجدد المنافسة بينهما على الساحة القارية في نهائي يحمل الكثير من الإثارة والندية.

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