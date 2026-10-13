يد الزمالك يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويضرب موعدا ضد الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في أنجولا، عقب فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي بنتيجة 35 - 21

وفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، لينهي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-12، قبل أن يحسم المواجهة ويقتنص بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويُعد الزمالك صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، برصيد 12 لقبًا، ويسعى إلى إضافة اللقب الثالث عشر إلى خزائنه.

ويضرب الزمالك موعدًا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي مصري خالص، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، للمنافسة على اللقب الأفريقي.