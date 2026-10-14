أحمد عبدالمقصود يكشف سبب خسارة بترول أسيوط أمام الأهلي في كأس العاصمة

أكد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن خسارة فريقه أمام الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر جاءت في إطار خطته لتجربة عدد من اللاعبين، ومنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح عبدالمقصود أن مواجهة الأهلي كانت بمثابة مباراة إعدادية وتجريبية استعدادًا لمباريات الدوري، مشيرًا إلى امتلاك الفريق عددًا من اللاعبين الذين يخوضون موسمهم الأول في الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني أنه يسعى إلى منح هؤلاء اللاعبين الخبرات اللازمة، مؤكدًا أن تجربة العناصر الجديدة كانت هدفًا أساسيًا خلال المباراة.