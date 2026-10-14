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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعديله.. موعد نهائي أفريقيا لكرة اليد بين الأهلي والزمالك

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك
محمد سمير

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، المقامة حاليًا في أنجولا، تعديل موعد المباراة النهائية التي تجمع الأهلي والزمالك، لتقام في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، بدلًا من الثامنة مساءً.

ويستضيف نهائي البطولة العاصمة الأنجولية لواندا، حيث يتنافس القطبان على اللقب القاري، بعدما نجح كل فريق في حجز مقعده بالمباراة الحاسمة عقب مشوار قوي في الأدوار السابقة.

مشوار الأهلي والزمالك إلى النهائي

تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 في الدور نصف النهائي، بينما حجز الزمالك مقعده عقب تغلبه على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 35-21.

وقدم الفريقان أداءً قويًا خلال دور المجموعات؛ إذ أنهى الزمالك الدور الأول متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما حقق الأهلي الفوز في جميع مبارياته، ليضرب الفريقان موعدًا جديدًا في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة الأفريقية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة في ظل المنافسة المستمرة بين الأهلي والزمالك على الألقاب المحلية والقارية، بعدما حسم الفريق الأحمر المواجهة الأخيرة بينهما في بطولة العالم للأندية لصالحه بنتيجة 30-25، ليحصد الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بعد قرار اللجنة المنظمة تقديم موعدها عن التوقيت المحدد سابقًا.

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