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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يصطحب شيفًا خاصًا إلى أوغندا قبل مواجهة كيتارا في الكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

اصطحبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شيفًا خاصًا خلال رحلتها إلى أوغندا، لتجهيز وجبات اللاعبين وأفراد البعثة طوال فترة الإقامة، في إطار حرص الجهاز الإداري على توفير الأجواء المناسبة للفريق قبل مواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على النظام الغذائي للاعبين وتوفير الوجبات المناسبة لاحتياجاتهم البدنية، بما يساعدهم على الاستعداد للمباراة، خاصة في ظل خوض اللقاء خارج مصر وضيق الوقت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال المنافسات المحلية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ويحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب هويما سيتي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مواجهة كيتارا، استعدادًا لخوض المباراة المحلية التالية أمام القناة، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى التعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، من خلال تنظيم برنامج الاستعداد والتعافي، في ظل ارتباطات الفريق الأفريقية والمحلية، والحاجة إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا للمواجهات المتتالية.

الأهلي شيفًا خاصًا الكونفدرالية كيتارا كأس الكونفدرالية موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

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