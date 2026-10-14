سيدات يد الأهلي يصطدمن بأول أغسطس الأنجولي في نهائي أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة الأنجولية لواندا، بحثًا عن التتويج باللقب القاري.

وحجزت سيدات الأهلي مقعدهن في المباراة النهائية بعدما حققن الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 27-24، في الدور نصف النهائي، ليضرب الفريق موعدًا جديدًا مع أول أغسطس في مواجهة مرتقبة على اللقب.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على مازيمبي الكونغولي وأبيدجان الإيفواري، قبل أن يتلقى خسارة أمام أول أغسطس الأنجولي، ثم اختتم مبارياته في الدور الأول بالفوز على هيريتاج الكونغولي.

وتتطلع سيدات الأهلي إلى حسم المواجهة النهائية والتتويج بالبطولة، في اختبار جديد أمام الفريق الأنجولي الذي سبق أن تفوق عليهن خلال مرحلة المجموعات.

قائمة سيدات الأهلي في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة كلًا من: أمينة هشام، وروان سعيد، ونصرة عيد، ومنة الله سيد، ورحمة محمد، وكنزي حاتم، وفرح الشاذلي، ورنا راضي، وليلى هيثم، وملك أحمد، وشهد الشواربي، وأمينة عاطف، وشروق محمد، وسهيلة خالد، وندى تامر، ونوران خالد، وجهاد وائل، وآلاء صابر.