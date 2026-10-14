قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إفشال ترامب.. مسؤول أمريكي يكشف سبب توسيع إيران هجماتها على السفن في هرمز
ترامب سئم من إيران.. تقارير عن احتمالية شن ضربات جديدة فما التفاصيل؟
40 ألف كراسة شروط لوحدات الإيجار.. الإسكان تكشف تفاصيل الطرح الجديد
خصم 25% على الدواجن.. مقترحات جديدة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق
12 مليون مشاهدة لمنتدى مصر 2026 في 12 يومًا.. والتعليم يتصدر اهتمامات المواطنين
كرتونة البيض البلدي ترتفع 5 جنيهات وقفزة في أسعار الزيت.. تعرّف على أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق
قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء
نسور مصر.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 اليوم
ترامب يدرس إلغاء البث المباشر لإعدام منفذ هجوم فورت هود خوفا من إثارة المشاعر المعادية لواشنطن
التعاقد حتى 65 عامًا ومد الخدمة لعامين .. تفاصيل قانونية تهم أعضاء المهن الطبية
دعاء تعجيل الفرج والرزق .. كلمات تُريح القلب وتُزيل الهم والكرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات يد الأهلي يصطدمن بأول أغسطس الأنجولي في نهائي أفريقيا

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة الأنجولية لواندا، بحثًا عن التتويج باللقب القاري.

وحجزت سيدات الأهلي مقعدهن في المباراة النهائية بعدما حققن الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 27-24، في الدور نصف النهائي، ليضرب الفريق موعدًا جديدًا مع أول أغسطس في مواجهة مرتقبة على اللقب.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على مازيمبي الكونغولي وأبيدجان الإيفواري، قبل أن يتلقى خسارة أمام أول أغسطس الأنجولي، ثم اختتم مبارياته في الدور الأول بالفوز على هيريتاج الكونغولي.

وتتطلع سيدات الأهلي إلى حسم المواجهة النهائية والتتويج بالبطولة، في اختبار جديد أمام الفريق الأنجولي الذي سبق أن تفوق عليهن خلال مرحلة المجموعات.

قائمة سيدات الأهلي في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة كلًا من: أمينة هشام، وروان سعيد، ونصرة عيد، ومنة الله سيد، ورحمة محمد، وكنزي حاتم، وفرح الشاذلي، ورنا راضي، وليلى هيثم، وملك أحمد، وشهد الشواربي، وأمينة عاطف، وشروق محمد، وسهيلة خالد، وندى تامر، ونوران خالد، وجهاد وائل، وآلاء صابر.

سيدات يد الأهلي الأهلي أول أغسطس الأنجولي نهائي أفريقيا بطولة أفريقيا للأندية سيدات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

مخاوف بين كبار السن في أمريكا من عدم كفاية زيادة الضمان الاجتماعي لمواجهة الغلاء

مخاوف بين كبار السن في أمريكا من عدم كفاية زيادة الضمان الاجتماعي لمواجهة الغلاء

صورة أرشيفية

استمرار الضربات النزعية بعملية "فجر اليمن" في صنعاء والحديدة ومواجهات بتعز

هرمز

أمريكا تكايد إيران: لا تسيطرون على مضيق هرمز كما تتوهمون

بالصور

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد