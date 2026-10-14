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قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

باريس ضد مانشستر سيتي
باريس ضد مانشستر سيتي
إسراء أشرف

تتجه الأنظار مساء غد الأربعاء إلى ملعب الاتحاد، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يجمع بين اثنين من أبرز المنافسين على الساحة الأوروبية.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره القاري بالفوز على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، قبل أن يحقق انتصارًا لافتًا على ليفربول بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، ليطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط جديدة.

على الجانب الآخر، يصل باريس سان جيرمان إلى مانشستر حاملًا لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، بعدما افتتح مشواره في النسخة الحالية بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1، ليؤكد قدراته الهجومية قبل الاختبار المرتقب أمام الفريق الإنجليزي.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بالنظر إلى تاريخ لقاءات الفريقين، إذ حقق مانشستر سيتي أربعة انتصارات في مواجهاته السابقة أمام باريس، مقابل انتصارين للفريق الفرنسي وتعادلين، فيما انتهت آخر مواجهة بينهما بفوز باريس 4-2، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير في مرحلة الدوري من نسخة 2024-2025.

وتضع المباراة الفريقين أمام اختبار مبكر في سباق التأهل، إذ يسعى سيتي إلى تأكيد قوته على ملعبه، بينما يطمح باريس إلى مواصلة حضوره القوي في البطولة الأوروبية، في مواجهة منتظرة بين طموح أصحاب الأرض ورغبة حامل اللقب في مواصلة هيمنته القارية.

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