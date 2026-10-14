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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روجينا تشارك لحظات رومانسية مع أشرف زكي على أنغام أم كلثوم

روجينا واشرف زكى
روجينا واشرف زكى
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مميزًا جمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، ظهرا خلاله في أجواء مليئة بالبهجة والانسجام، وهما يلتقطان الصور داخل لوبي أحد الفنادق الشهيرة.

ونشرت روجينا الفيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مصحوبًا بأغنية «في يوم وليلة» لكوكب الشرق وردة، معبرة عن حبها للأغنية، وعلقت قائلة: «أغنيتي المفضلة 


وكانت الفنانة روجينا تحدثت، مؤخرا، عن معاناتها من التأثر الشديد عند حضور العزاء والجنازات، كما كشفت تفاصيل مسلسلها الجديد المقرر عرضه فى موسم رمضان، وتحدثت عن دعم زوجها الدكتور أشرف زكى لها فى مشوارها الفنى.

وقالت روجينا خلال لقائها ببرنامج «سبوت لايت»، إنها لا تستطيع تحمل حضور العزاء والجنازات، موضحة أنها تتأثر بمشاعر أهل المتوفى وتضع نفسها مكانهم، ما يجعلها تدخل فى حالة من الحزن الشديد وتستمر فى البكاء لمدة 3 أيام بعد انتهاء مراسم العزاء.

وعلى الجانب الفنى، شوقت روجينا جمهورها لمسلسلها الجديد المقرر عرضه فى موسم رمضان، مؤكدة أنها اختارت تجربة جديدة ومختلفة عن أعمالها السابقة.

وأضافت روجينا أن العمل يتكون من 15 حلقة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الدراما يساعد على تقديم أحداث مكثفة وجذابة دون شعور المشاهد بالملل، بينما لا تزال تفاصيل المسلسل وتفاصيل الشخصية التى تقدمها سرية.

وتحدثت روجينا عن زوجها الدكتور أشرف زكى، مؤكدة أنه صاحب فضل كبير عليها، وأنه كان دائمًا السند والداعم لها فى مشوارها الفنى.

وأشارت إلى أن أشرف زكى آمن بموهبتها منذ البداية، ولا يزال يدعمها ويقف بجانبها فى خطواتها الفنية، واصفة إياه بأنه رفيق رحلتها وحبيب العمر.

الفنانة روجينا الفنان أشرف زكي لكوكب الشرق في يوم وليلة سبوت لايت موسم رمضان

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