روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

شاركت الفنانة روجينا جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة روجينا..

وظهرت روجينا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان سهرة باللون البيج المائل إلى لون النود، جمع بين الأناقة والتطريزات اللامعة، في اختيار عكس الطابع الأنثوي الفاخر.

وجاء الفستان بتصميم أنيق يبرز منطقة العنق والأكتاف، مع تطريزات وفصوص كريستالية موزعة على القماش بتفاصيل هندسية متشا.

وجاء التنسيق متوازنًا بين فخامة التطريزات وهدوء اللون، وهو ما جعل الفستان القطعة الأساسية في الإطلالة، مع الحفاظ على بساطة الإكسسوارات وتسريحة الشعر.

وتعكس هذه الإطلالة إمكانية اعتماد درجات البيج في فساتين السهرة بصورة مختلفة، خاصة عند دمجها بالتطريزات الكريستالية واختيار مكياج متناسق مع لون البشرة.