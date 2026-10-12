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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالأسود.. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
 

إطلالة لقاء الخميسي

خطفت لقاء الخميسي الأنظار بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود مصنوعًا من القماش التل الشفاف، ونسقت معه بليزر طويلًا بنفس اللون بحزام رفيع حول الخصر.

انتعلت لقاء الخميسي حذاءً مسطحًا باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الزيتي، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت لقاء الخميسي بتسريحة الشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.
 

لقاء الخميسي إطلالة لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي إطلالات لقاء الخميسي

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