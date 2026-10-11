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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة مى حلمى..

وظهرت مى حلمى ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار بعد فقدان وزنها الملحوظ مرتدية فستانا باللون الاسود الحمالات، التى نسقت معه برنيطة باللون البيج .

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

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مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها مى حلمى صور مى حبمى إطلالة مى حلمى

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بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
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