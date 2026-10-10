هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة وردية أنيقة في أحدث ظهور | شاهد

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الوردي، بعدما ظهرت مرتدية إطلالة مميزة تجمع بين الأناقة واللمسات الأنثوية، لتلفت الانتباه بتفاصيل إطلالتها التي اتسمت بالرقة والبساطة.

تفاصيل إطلالة هبة مجدي

وظهرت هبة مجدي مرتدية فستان باللون الوردي الفاتح، بأكمام متوسطة الطول وتنورة طويلة واسعة، وزُين التصميم بتطريزات ملونة مستوحاة من أشجار النخيل، ما أضفى على الإطلالة طابعًا مميزًا.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدلة بنعومة على كتفيها، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر، إلى جانب إكسسوارات رقيقة وحذاء بلون بيج متناسق مع ملابسها.

وجاءت الإطلالة بتنسيق يجمع بين الألوان الهادئة والتفاصيل المطرزة، مع تصميم واسع يمنحها مظهرًا أنيقًا ومريحًا.

آخر أعمال هبة مجدي الفنية

وعلى المستوى الفني، حققت هبة مجدي حضورًا لافتًا في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مشاركتها في مسلسل «المداح 6»أسطورة النهاية»، حيث جسدت شخصية رحاب، وشاركت في البطولة إلى جانب حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز.

كما ظهرت في مسلسل «نون النسوة»، الذي قامت ببطولته الفنانة مي كساب، وقدمت خلال أحداثه شخصية زينات عزوز، في إطار اجتماعي تناول عددًا من القضايا المرتبطة بالطموح والمبادئ والعلاقات الإنسانية.

وفي السينما، شاركت هبة مجدي في فيلم «استنساخ» أمام الفنان سامح حسين، والذي يناقش تأثير التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان، من خلال أحداث تجمع بين الخيال والتشويق