قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من سيول محتملة في الغردقة.. ونشاط الرياح وبرق ورعد
هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة وردية أنيقة في أحدث ظهور | شاهد
المنتصر جبر يفوز برئاسة نادي بني سويف الرياضي | نتيجة الانتخابات
مرافعة الدفاع في محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة.. اليوم
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس
صدمة لمستخدمي ساعة بيكسل.. جوجل توقف ميزة الطوارئ المنقذة للحياة
الجيش السوداني يستعيد السيطرة على أبو زعيمة بولاية شمال كردفان
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية والاستراتيجية من جولة الرئيس في كوريا وماليزيا
الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب
الأرصاد السعودية تحذر من أمطار غزيرة على مكة وتبوك اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة وردية أنيقة في أحدث ظهور | شاهد

هبة مجدي
هبة مجدي

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الوردي، بعدما ظهرت مرتدية إطلالة مميزة تجمع بين الأناقة واللمسات الأنثوية، لتلفت الانتباه بتفاصيل إطلالتها التي اتسمت بالرقة والبساطة.

تفاصيل إطلالة هبة مجدي

وظهرت هبة مجدي مرتدية فستان باللون الوردي الفاتح، بأكمام متوسطة الطول وتنورة طويلة واسعة، وزُين التصميم بتطريزات ملونة مستوحاة من أشجار النخيل، ما أضفى على الإطلالة طابعًا مميزًا.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدلة بنعومة على كتفيها، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر، إلى جانب إكسسوارات رقيقة وحذاء بلون بيج متناسق مع ملابسها.

وجاءت الإطلالة بتنسيق يجمع بين الألوان الهادئة والتفاصيل المطرزة، مع تصميم واسع يمنحها مظهرًا أنيقًا ومريحًا.

آخر أعمال هبة مجدي الفنية

وعلى المستوى الفني، حققت هبة مجدي حضورًا لافتًا في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مشاركتها في مسلسل «المداح 6»أسطورة النهاية»، حيث جسدت شخصية رحاب، وشاركت في البطولة إلى جانب حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز.

كما ظهرت في مسلسل «نون النسوة»، الذي قامت ببطولته الفنانة مي كساب، وقدمت خلال أحداثه شخصية زينات عزوز، في إطار اجتماعي تناول عددًا من القضايا المرتبطة بالطموح والمبادئ والعلاقات الإنسانية.

وفي السينما، شاركت هبة مجدي في فيلم «استنساخ» أمام الفنان سامح حسين، والذي يناقش تأثير التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان، من خلال أحداث تجمع بين الخيال والتشويق

هبة مجدي الفنانة هبة مجدي تفاصيل إطلالة هبة مجدي آخر أعمال هبة مجدي الفنية مسلسل «المداح 6 مسلسل «نون النسوة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

محمد صلاح وبيب جوارديولا

جوارديولا يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير عن انتقاله إلى طرابزون سبور

وحدات سكنية

شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. شروط التقديم والمستندات ومواعيد الحجز

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

ترشيحاتنا

جوتيريش

جوتيريش: نافانيثيم بيلاي عملت من أجل الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان

السلطات الأوكرانية

أوكرانيا تقدم احتجاجاً رسمياً بشأن استدعاء مبعوثها الدبلوماسي في بيلاروس

أوكرانيا

زيلينسكي يبحث مع واشنطن إنتاج صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي

بالصور

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. استمع لوجهة نظر الآخرين

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد