نسرين طافش تخطف الأنظار في الأردن بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال زياراتها لـ الأردن.

إطلالة نسرين طافش في الأردن

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معها بنطلون واسع بنفس اللون.

أنتعلت نسرين طافش حذاء مسطح باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المموج البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.