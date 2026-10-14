قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
متى يبدأ رمضان 2027؟.. الحسابات الفلكية لموعد الشهر الفضيل وعيد الفطر
الكرة الذهبية 2026.. آلية اختيار الفائز وقواعد التصويت واحتساب النقاط
مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام.. وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة
تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم
وزير الخارجية يبحث مع الصندوق العربي للإنماء تعزيز التمويلات والاستثمارات في مصر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
مفاجأة في محلات الصاغة .. الذهب يثبت عند هذا السعر لليوم الثالث على التوالي
«ذا إيكونوميست»: نتنياهو يرى فرصة سياسية في كارثة جوية كادت تودي بحياة ركاب إسرائيليين
قطع أشجار حديقتها.. التحقيق في بلاغ لقاء سويدان ضد جارها بأكتوبر
مفاجأة بشأن سوق الأرز في مصر.. 30% من المحصول لم يُحصد حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثلاث مصريات في ختام منافسات ربع نهائي مصر المفتوحة للاسكواش

اسكواش
اسكواش

تتواصل الإثارة في بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2026-2027، مع ختام منافسات الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء، على الملعب الزجاجي بمنطقة أهرامات الجيزة، في البطولة المقامة خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة عالميًا.

وتشهد منافسات اليوم مواجهتين مهمتين للمصريات، تتصدرهما القمة المرتقبة بين نور الشربيني ونوران جوهر، في مواجهة تجمع بطلتين من أبرز نجمات الاسكواش العالمي، بينما تصطدم أمينة عرفي بالإنجليزية جورجينا كينيدي، في محاولة لحجز مقعد في الدور نصف النهائي.

مواجهتان لحسم التأهل إلى نصف النهائي

وتأتي مواجهات المصريات في ختام الدور ربع النهائي كالتالي:

* نور الشربيني أمام نوران جوهر.
* أمينة عرفي أمام الإنجليزية جورجينا كينيدي.

وتشهد البطولة حضورًا مصريًا لافتًا، بمشاركة 35 لاعبًا ولاعبة، بواقع 16 لاعبًا في منافسات الرجال و19 لاعبة في منافسات السيدات، في ظل تطلعات لمواصلة المنافسة على اللقب في واحدة من أبرز محطات الموسم.

وضمت قائمة المصريين في منافسات الرجال كلًا من مصطفى عسل، وكريم الحمامي، وكريم عبد الجواد، ومحمد زكريا، ومحمد شريف، وعلي أبو العينين، وياسين شهدي، ويوسف سليمان، ومحمد ناصر، ومحمد أبو الغار، وياسين الشافعي، ويحيى النوساني، وفارس دسوقي، ومروان عسل، وأدهم رشدي، وإسماعيل عمرو عبد اللطيف.

وفي منافسات السيدات، شاركت كل من هانيا الحمامي، وأمينة عرفي، ونادين شاهين، ونور الشربيني، وهيا علي، وجنى سويفي، ونوران جوهر، وفيروز أبو الخير، وحبيبة هاني، وفريدة وليد، وسلمى هاني، وفريدة محمد، ومنة وليد، وروان العربي، وندى عباس، ونور مجاهد، ونور خفاجي، ونادية محمود، وحبيبة رزق.

وتُصنف بطولة مصر المفتوحة ضمن الفئة الماسية، وهي أعلى فئات بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 366 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلها للسيدات، بإجمالي 732 ألف دولار، ما يعكس مكانة البطولة على أجندة الاسكواش العالمي.

مصر المفتوحة للاسكواش ربع نهائي مصر المفتوحة للاسكواش أهرامات الجيزة الملعب الزجاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

انهيار والدة شهيد لقمة العيش

ابني الوحيد.. والدة محمد لطفي شهيد لقمة العيش بالسودان: نفسي يرجع وأدفنه

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب: تنمية الصادرات المصرية مفتاح تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة

الحبس

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات مُخالفة قانون تنظيم الاتصالات في استخدام أجهزة التشفير

مجلس النواب

برلماني: تنمية الصادرات المصرية «ضرورة» لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة

بالصور

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد