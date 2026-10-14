ثلاث مصريات في ختام منافسات ربع نهائي مصر المفتوحة للاسكواش

تتواصل الإثارة في بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2026-2027، مع ختام منافسات الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء، على الملعب الزجاجي بمنطقة أهرامات الجيزة، في البطولة المقامة خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة عالميًا.

وتشهد منافسات اليوم مواجهتين مهمتين للمصريات، تتصدرهما القمة المرتقبة بين نور الشربيني ونوران جوهر، في مواجهة تجمع بطلتين من أبرز نجمات الاسكواش العالمي، بينما تصطدم أمينة عرفي بالإنجليزية جورجينا كينيدي، في محاولة لحجز مقعد في الدور نصف النهائي.

مواجهتان لحسم التأهل إلى نصف النهائي

وتأتي مواجهات المصريات في ختام الدور ربع النهائي كالتالي:

* نور الشربيني أمام نوران جوهر.

* أمينة عرفي أمام الإنجليزية جورجينا كينيدي.

وتشهد البطولة حضورًا مصريًا لافتًا، بمشاركة 35 لاعبًا ولاعبة، بواقع 16 لاعبًا في منافسات الرجال و19 لاعبة في منافسات السيدات، في ظل تطلعات لمواصلة المنافسة على اللقب في واحدة من أبرز محطات الموسم.

وضمت قائمة المصريين في منافسات الرجال كلًا من مصطفى عسل، وكريم الحمامي، وكريم عبد الجواد، ومحمد زكريا، ومحمد شريف، وعلي أبو العينين، وياسين شهدي، ويوسف سليمان، ومحمد ناصر، ومحمد أبو الغار، وياسين الشافعي، ويحيى النوساني، وفارس دسوقي، ومروان عسل، وأدهم رشدي، وإسماعيل عمرو عبد اللطيف.

وفي منافسات السيدات، شاركت كل من هانيا الحمامي، وأمينة عرفي، ونادين شاهين، ونور الشربيني، وهيا علي، وجنى سويفي، ونوران جوهر، وفيروز أبو الخير، وحبيبة هاني، وفريدة وليد، وسلمى هاني، وفريدة محمد، ومنة وليد، وروان العربي، وندى عباس، ونور مجاهد، ونور خفاجي، ونادية محمود، وحبيبة رزق.

وتُصنف بطولة مصر المفتوحة ضمن الفئة الماسية، وهي أعلى فئات بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 366 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلها للسيدات، بإجمالي 732 ألف دولار، ما يعكس مكانة البطولة على أجندة الاسكواش العالمي.