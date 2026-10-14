لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.. نجم الزمالك السابق: مباراة القمة الأخيرة من أقل المواجهات فنيًا

انتقد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، المستوى الفني لمباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي، مؤكدًا أنها لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، وكانت من أقل المواجهات التي شاهدها بين الفريقين.

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إنه اضطر إلى إغلاق صوت المعلق وعدم الاستماع إلى هتافات الجماهير، رغبةً منه في التركيز على أداء اللاعبين ومتابعة المباراة من الناحية الفنية فقط.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه رغم محاولته مشاهدة اللقاء بهذه الطريقة، فإنه لم يتمكن من استكماله، بسبب المستوى الذي ظهرت به المباراة.