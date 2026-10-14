محدش يتريق على الزمالك.. أمير عزمي: الأهلي جه فترة من الفترات كان اسمه مجلس البيانات

انتقد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، كثرة البيانات التي أصدرها النادي الأهلي ضد الحكام خلال فترات سابقة، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء اتبعت هذا النهج مبكرًا للضغط على منظومة التحكيم، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح أمير عزمي أن الأهلي بدأ إصدار بيانات ضد الحكام قبل انطلاق بعض الفترات والمنافسات، حتى أصبح الأمر متكررًا بصورة يومية في بعض الأوقات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن هذه السياسة تسبّبت في تعرّض النادي للسخرية، ووصل الأمر إلى إطلاق وصف «مجلس البيانات» على الإدارة، بسبب كثرة البيانات الصادرة عنها.