قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي السابق يهاجم مبررات الزمالك بعد الإخفاق: أين أزمة القيد وقت التتويج؟
نجم الأهلي السابق: الزمالك أصدر «بيان التحكيم» لإبعاد الجماهير عن السبب الحقيقي للأزمة
محدش يتريق على الزمالك.. أمير عزمي: الأهلي جه فترة من الفترات كان اسمه مجلس البيانات
«أكسيوس»: ترامب ونتنياهو بحثا شن هجوم جديد على إيران قبل الانتخابات
أحمد عبدالمقصود يكشف سبب خسارة بترول أسيوط أمام الأهلي في كأس العاصمة
اختراق مقر «OpenAI» من مهندس سعودي أخفى جهاز التنصت بورق تواليت | تفاصيل
حقيقة تغيير فندق إقامة الزمالك في رواندا .. السفيرة المصرية تكشف التفاصيل
سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي
دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن
تقييم الأثر وحوكمة التراخيص وسكن المستقبل.. كيف ينظر الخبراء لمسار التنمية الحضرية في مصر؟
المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محدش يتريق على الزمالك.. أمير عزمي: الأهلي جه فترة من الفترات كان اسمه مجلس البيانات

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
ميرنا محمود

انتقد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، كثرة البيانات التي أصدرها النادي الأهلي ضد الحكام خلال فترات سابقة، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء اتبعت هذا النهج مبكرًا للضغط على منظومة التحكيم، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأوضح أمير عزمي أن الأهلي بدأ إصدار بيانات ضد الحكام قبل انطلاق بعض الفترات والمنافسات، حتى أصبح الأمر متكررًا بصورة يومية في بعض الأوقات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن هذه السياسة تسبّبت في تعرّض النادي للسخرية، ووصل الأمر إلى إطلاق وصف «مجلس البيانات» على الإدارة، بسبب كثرة البيانات الصادرة عنها.

أمير عزمي أمير عزمي مجاهد الزمالك ازمات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

عبد الله السعيد

الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات

ترشيحاتنا

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

الصدفية

عشبة غير متوقعة تعالج ضعف الانتصاب والصدفية

الترمس

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس.. اكتشفها

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فوائد تناول لحم البط .. قيمة غذائية عالية وهذه علاقته بصحة القلب والمناعة

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟
فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟
فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد