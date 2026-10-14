أحمد السيد: «بنجديدة» مهاجم مميز.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء في «القمة»

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تصرف بشكل سليم خلال الجلسة التي عقدها مع حسام وإبراهيم حسن لإنهاء الأزمة، كما تحدث عن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تصرف بشكل سليم في الجلسة التي عقدها مع حسام وإبراهيم حسن لإنهاء الأزمة وغلق الباب وراء أي أحاديث".

وأضاف: "الزمالك لا يستحق أي ضربة جزاء في مباراة القمة أمام الأهلي".

وتابع: "حسين عموتة درس الزمالك كويس، ولعب بلاعبين في مراكزهم، ولعب على المرتدات، وكان محترف فريق الزمالك، ولاعبو الأهلي كلهم كانوا نجومًا في المباراة".

وأردف: "بنجديدة مهاجم مميز، ويجيد التحرك، وهو قوي وبيساعد زملاءه في تسجيل الأهداف عن طريق لفت نظر المدافعين، لكنه محتاج ثقة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد هاني لاعب هادئ ومركز في شغله ولا يرد، وهو كان أفضل لاعب في المباراة".