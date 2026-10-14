الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

انفردت قناة «أون سبورت» بعرض فيديو يوضح تفاصيل اللقطة المثيرة للجدل التي جمعت بين شيكو بانزا لاعب الزمالك ومروان عطية لاعب الأهلي، خلال مباراة القمة الأخيرة بين الفريقين، والتي شهدت مطالبات زملكاوية باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على لاعب الزمالك.

وأظهر الفيديو رفع الحكم المساعد راية التسلل قبل تنفيذ الكرة العرضية، في إشارة إلى خروج الكرة من الملعب، وهو ما دفع الحكم إلى احتساب ركلة مرمى لصالح الأهلي، بدلًا من احتساب لمسة يد على شيكو بانزا.

وبحسب ما أوضحته القناة، فإن اللقطة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، في ظل قرار الحكم المساعد بشأن خروج الكرة من الملعب قبل استكمال اللعبة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قد حقق فوزًا بهدفين دون رد على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.