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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش ضربة جزاء.. عبد الحليم علي يبرئ مروان عطية من دفع شيكو بانزا في القمة

شيكو بانزا
شيكو بانزا
محمد بدران   -  
علا محمد

دافع عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، عن قرارات التحكيم خلال مباراة القمة أمام الأهلي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحليم علي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مروان عطية، لاعب الأهلي، لم يدفع الأنجولي شيكو بانزا، جناح الزمالك، خلال إحدى اللقطات المثيرة للجدل في المباراة.

وأوضح نجم الزمالك السابق: «مروان عطية لم يدفع شيكو بانزا، لأنه كان غير قادر على لعب الكرة بشكل جيد، وإيحاء السقوط منه لا يثبت أن لاعب الأهلي سند عليه أو دفعه».

وأضاف عبد الحليم علي: «كل الاحترام والتقدير للتحكيم في القمة»، معبرًا عن احترامه لطاقم التحكيم الذي أدار المواجهة.

الأهلي يحسم القمة بثنائية

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث، ويتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء الإياب، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

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