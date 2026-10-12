أرقام زيزو مع الأهلي بعد القمة 133.. 19 مساهمة تهديفية وسجل مثالي أمام الزمالك

واصل أحمد مصطفي زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسجيل أرقام مميزة بقميص المارد الأحمر، بعدما حقق الفريق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في القمة رقم 133، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخاض زيزو 38 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المنافسات، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، إلى جانب صناعة 11 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 19 مساهمة، ما بين التسجيل والصناعة.

وعلى صعيد مواجهات القمة، خاض زيزو 3 مباريات أمام الزمالك بقميص الأهلي، وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث جميعها، ليواصل اللاعب سجله المثالي أمام فريقه السابق منذ انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

ويأمل زيزو في مواصلة تقديم مستوياته المميزة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات وحصد البطولات، في ظل المنافسة القوية التي يخوضها الفريق على المستويين المحلي والقاري.