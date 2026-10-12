الكونفدرالية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره كيتارا الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ضمن ضربة البداية للمارد الأحمر في مشواره القاري خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكيتارا على ملعب الفريق الأوغندي، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب في مصر.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الذهاب، بينما تتولى قناة الأهلي نقل مواجهة الإياب المقرر إقامتها في مصر، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن البث التلفزيوني للمباراتين.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، حيث يتطلع إلى تحقيق نتيجة مريحة في لقاء الذهاب، قبل خوض مباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية محليًا.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي، بعدما أنهى منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث بالموسم الماضي.

وعقب فوزه على الزمالك، اعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، انتظارًا لنتيجة مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، التي قد تؤثر على شكل المنافسة على القمة.