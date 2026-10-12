الزمالك يحسم مصير معتمد جمال مع الفريق بعد مباراتي الجيش الرواندي

رفض نادي الزمالك مناقشة مستقبل معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي، بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي.

وأجل نادي الزمالك فكرة مناقشة مستقبل معتمد جمال لما بعد مباراتي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والجيش الرواندي يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري في إياب دوري الـ 32 من بطولة أفريقيا.

الزمالك يخسر أمام الأهلي في القمة

يأتي ذلك عقب خسارة الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.