اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من طلب نادي الزمالك الاستماع إلى المحادثة التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة القمة أمام الأهلي.

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى محادثة الفار في مباراة القمة

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة لا يمانع إتاحة الفرصة أمام الزمالك للاستماع إلى محادثة تقنية الفيديو، وفقًا للشروط والإجراءات نفسها التي سبق تطبيقها على النادي الأهلي، مع ضرورة سداد رسوم التظلم المقررة والبالغة 100 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في أعقاب البيان الذي أصدره الزمالك بشأن أحداث مباراة القمة، وما صاحبها من جدل حول بعض القرارات التحكيمية، في ظل سعي النادي للحصول على توضيحات بشأن الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها المواجهة.

ومن المنتظر أن يتحدّد موقف الطلب وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل اتحاد الكرة، ومدى استيفاء النادي للشروط المطلوبة للاستماع إلى المحادثة الخاصة بتقنية الفيديو.