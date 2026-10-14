بعد الجراحة .. معتمد جمال يلحق ببعثة الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي

يستعد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسفر إلى رواندا مساء اليوم، من أجل الانضمام إلى بعثة الفريق الأبيض، قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدير الفني قد غاب عن رحلة الفريق إلى رواندا بسبب خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات يوم الاثنين الماضي، بعد معاناته من آلام في الظهر، ليقرر الأطباء منحه فترة راحة لمدة 48 ساعة قبل السماح له بالسفر.

وأدى هذا الظرف الصحي إلى تأجيل انضمام معتمد جمال إلى البعثة، على أن يلتحق بزملائه اليوم، بعدما حصل على فترة الراحة المحددة، تمهيدًا لاستئناف مهامه الفنية وقيادة الفريق خلال الاستعدادات الأخيرة للمباراة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يتولى معتمد جمال قيادة تدريبات الزمالك بداية من غد الخميس، بعدما تولى إبراهيم صلاح مسؤولية الفريق منذ وصول البعثة إلى رواندا.

ويأمل الزمالك في الظهور بصورة قوية خلال مواجهة الجيش الرواندي، والخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة، في بداية مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.