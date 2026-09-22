اقتراض من المسئولين.. تفاصيل كارثية في أزمة الكرة النسائية بالزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل أزمة ملف الكرة النسائية في نادي الزمالك بعد عدم دفع الشركة المسئولة عن إدارة الفريق مستحقات النادي.

وقال هاني حتحوت، في تصريحاته عبر برنامج “مودرن سبورتس”: “الزمالك أحضر شركة لرعاية فريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات بداية من الموسم الجاري”.

وأضاف: “العقد يشمل حصول الزمالك على 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحمل الشركة، برئاسة السيدة شاهيناز الهمامي، مصروفات عقود اللاعبات كاملة ورسوم القيد”.

وأكمل: “الزمالك تعاقد مع 20 لاعبة صغار السن في صفقات كلها انتقال حر، بقيادة المدير الفني علي السعيد، الذي حصد المركز الرابع الموسم الماضي”.

وتابع: “الفريق بالكامل لم يحصل سوى على راتب شهر واحد، ويتبقى له ثلاثة أشهر ولم تدفع الشركة أي مستحقات للفريق أو المدربين منذ ثلاثة أشهر”.

وأردف: “كان يفترض أن تدفع الشركة 1.5 مليون جنيه في الشهر الماضي لكن لم يحدث، وحاول النادي التواصل مع الشركة ولم يجب أحد”.

وأشار حتحوت إلى أن النادي هو من تحمل رسوم القيد، والمرتبات التي تم دفعها ولم تلتزم الشركة بأي مبلغ.

وذكر أن مالكة الشركة اقترضت من مسئولين في النادي ولم ترد أي مبلغ، بل وطلبت سلفة وتمت الموافقة عليها بقيمة 250 ألف جنيه.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا: “قطاع الكرة النسائية في الزمالك يعاني من غياب جميع الإمكانيات، سواء أغذية أو مرتبات”.