قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة
الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية
مشهد إنسانى .. ممرض ينقذ طفل بالإنعاش القلبي بأسوان
جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد
للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
سنتكوم: تحويل مسار 110 سفن تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران
مفاجآت بشأن إيران.. زيارة خاطفة لنتنياهو إلى أمريكا دون لقاء ترامب وسط مخاوف أمنية
حماية المنافسة: إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة | اعرف السبب
اجتماع رباعي في نيويورك.. مصر تقود تحركا إقليميا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة
هي الـ 1000 بتجيب إيه دلوقتي؟.. عمرو أديب: الأسرة تحتاج لـ31 ألف جنيه شهريًا علشان تعيش
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اقتراض من المسئولين.. تفاصيل كارثية في أزمة الكرة النسائية بالزمالك

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل أزمة ملف الكرة النسائية في نادي الزمالك بعد عدم دفع الشركة المسئولة عن إدارة الفريق مستحقات النادي.

وقال هاني حتحوت، في تصريحاته عبر برنامج “مودرن سبورتس”: “الزمالك أحضر شركة لرعاية فريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات بداية من الموسم الجاري”.

وأضاف: “العقد يشمل حصول الزمالك على 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحمل الشركة، برئاسة السيدة شاهيناز الهمامي، مصروفات عقود اللاعبات كاملة ورسوم القيد”.

وأكمل: “الزمالك تعاقد مع 20 لاعبة صغار السن في صفقات كلها انتقال حر، بقيادة المدير الفني علي السعيد، الذي حصد المركز الرابع الموسم الماضي”.

وتابع: “الفريق بالكامل لم يحصل سوى على راتب شهر واحد، ويتبقى له ثلاثة أشهر ولم تدفع الشركة أي مستحقات للفريق أو المدربين منذ ثلاثة أشهر”.

وأردف: “كان يفترض أن تدفع الشركة 1.5 مليون جنيه في الشهر الماضي لكن لم يحدث، وحاول النادي التواصل مع الشركة ولم يجب أحد”.

وأشار حتحوت إلى أن النادي هو من تحمل رسوم القيد، والمرتبات التي تم دفعها ولم تلتزم الشركة بأي مبلغ.

وذكر أن مالكة الشركة اقترضت من مسئولين في النادي ولم ترد أي مبلغ، بل وطلبت سلفة وتمت الموافقة عليها بقيمة 250 ألف جنيه.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا: “قطاع الكرة النسائية في الزمالك يعاني من غياب جميع الإمكانيات، سواء أغذية أو مرتبات”.

نادي الزمالك هاني حتحوت الزمالك فريق الزمالك الكرة النسائية في الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

سوزوكى ماروتى

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

ترشيحاتنا

أفضل وأرخص خمسة لابتوب للدراسة والألعاب 2026

للدراسة والألعاب 2026.. إليك أفضل وأرخص 5 لابتوب تجمع بين أقوى أداء وأقل تكلفة

شراء لابتوب

ميزانيتك محدودة؟.. 5 نصائح ذهبية قبل ما تشتري لاب توب مستعمل للدراسة

سوني

مصمم الألعاب هيديو كوجيما يكشف تفاصيل إنهاء سوني شراكتهما المفاجئ

بالصور

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد