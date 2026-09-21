عموتة يصل القاهرة اليوم ويقود مران الأهلي غدًا

قال وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يصل إلى القاهرة اليوم، بعد انتهاء بعض الارتباطات الخاصة به، ومن المقرر أن يقود مران الفريق غدًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

عموتة يصل القاهرة اليوم

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام خلال فترة التوقف.

ويعمل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، خلال استعدادات الفريق للمباريات القادمة، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية والاستفادة من فترة التوقف.

الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع خلال التوقف الدولي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وحدد الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل.

وواصل اللاعبون المصابون تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التوقف، من خلال رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعدادًا لتحديات الفترة المقبلة.