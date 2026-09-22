لا توجد مخالفة.. الداخلية تكشف مفاجأة في فيديو قطع الأشجار بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بتقطيع عدد من الأشجار على حافة مجرى مائي بإحدى المزارع بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأن الواقعة بتاريخ 7 / الجاى وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مالك شركة للفحم النباتى "مرخصة" – عاملان – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير).

وبسؤالهم أقر الأول بإستعانته بالعاملان لتقطيع بعض الأشجار من داخل إحدى المزارع "المرخصة" الكائنة بدائرة المركز لإنتاج الأخشاب وإستخدامها فـى صناعة الفحم وقدم ما يفيد ذلك، وبسؤال مسئولى الإصلاح الزراعى بمديرية الزراعة أفادوا أن المزرعة ملكية خاصة ولا توجد أية مخالفات فى هذا الشأن .





