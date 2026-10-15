الـ كاف يعدل موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعديل موعد مباراة بيراميدز أمام المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع المريخ بنتيو، يوم الجمعة، على استاد جوبا الدولي بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

تعديل موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو

وتقرر إقامة المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بدلًا من الرابعة عصرًا، على أن تنطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت جوبا، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني للمباراة.

وجاء تعديل الموعد استجابة لطلب نادي المريخ بنتيو، الذي خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للموافقة على تقديم موعد اللقاء لمدة نصف ساعة، قبل اعتماد التوقيت الجديد وإخطار ممثلي الفريقين خلال الاجتماع الفني.

وكان بيراميدز أعلن قائمته لخوض المواجهة المرتقبة، في إطار استعداداته لبدء مشواره في البطولة القارية، وسط طموحات بمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.

