العيب على اللي هنتخبك.. طارق السعيد يهاجم هشام نصر بسبب انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة

انتقد طارق السعيد، نجم الكرة المصرية السابق، عزم هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على الترشح لانتخابات رئاسة النادي المقبلة.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية: «هشام نصر عايز ينزل الانتخابات؟ مش عارف هو هينزل تاني ويقدم إيه!».

وأضاف: «وفي رأيي إنه يسيب فرصة تانية لنادي الزمالك، ومش هيبقى العيب عليه، ولكن العيب على اللي هينتخب، هنتخبك إزاي وانت مقدمتش حاجة في الفترة اللي فاتت، وبالتالي هتبقى الأمور صعبة جدًا».

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء الجمعة، على ملعب أماهورو، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب، وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة القارية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

وأعلنت قناة «إم بي سي مصر 2» نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي، في ذهاب منافسات دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة واستوديو تحليلي لمناقشة أبرز الجوانب الفنية للفريقين قبل انطلاق اللقاء.

وتأتي إذاعة المباراة ضمن استعدادات القناة لتقديم تغطية للمواجهة الأفريقية، التي تمثل محطة مهمة للفريق الأبيض في بداية مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.