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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى إبراهيم: الزمالك قادر على تخطي الظروف الصعبة

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد مصطفى إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمر بظروف استثنائية خلال الفترة الحالية، ورغم ذلك قدم أداءً جيدًا في مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى قدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال مصطفى إبراهيم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن الزمالك يواجه تحديات صعبة، لكن اللاعبين يمتلكون القدرة على التعامل معها، وهو ما ظهر خلال الأداء الذي قدمه الفريق أمام الأهلي.

وأضاف أن معتمد جمال ينجح في خلق الدوافع لدى لاعبي الزمالك، والعمل على تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهو أمر مهم في ظل الظروف التي يمر بها الفريق وضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام الجيش الرواندي، مؤكدًا أهمية التركيز والاستعداد الجيد للمواجهة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي.

واختتم مصطفى إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على رفضه المجازفة في اختيار التشكيل أمام الجيش الرواندي، مطالبًا بالتعامل مع المباراة بجدية واختيار العناصر الأكثر جاهزية، في ظل أهمية تحقيق الفوز وتجنب أي مفاجآت غير محسوبة.

مصطفى إبراهيم الزمالك مباراة القمة الأهلي محمد أبوالعلا معتمد جمال

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