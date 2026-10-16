أحمد عبدالحليم: اسكواد الأهلي أقوى من الزمالك

قال أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، إن قائمة الأهلي الحالية أقوى من الزمالك، مشيرًا إلى أن المستوى الفني للفريقين خلال مباراة القمة الأخيرة كان أقل من المتوقع.

وأضاف أحمد عبدالحليم، خلال استضافته ببرنامج "ستاد المحور"، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "اسكواد الأهلي حاليا أقوى من الزمالك، وإمكانيات الأهلي أفضل من الزمالك بكثير".

وتابع: "المستوى الفني للقطبين أقل من المتوقع، وأحمد شريف قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، كما أن الأهلي يمتلك دكة قوية، وحسين الشحات من أفضل اللاعبين في الفريق، ومع ذلك لا يشارك بشكل أساسي".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن طريقة لعب الفريق الأبيض خلال القمة، قائلًا: "تفاجأت بطريقة لعب الزمالك أمام الأهلي، ولم تكن مناسبة للمباراة، كما أن توظيف شيكو بانزا في الملعب كان خاطئًا".

وواصل: "الأهلي استغل كل فرصة في القمة ونجح في الفوز بها، وبيزيرا كان لاعبًا موهوبًا ويجيد ترجمة ضغط الزمالك إلى أهداف".

وعن إمكانية توليه تدريب الزمالك في الوقت الحالي، أوضح: "لو عرض عليا تدريب الزمالك في الوقت الحالي كنت هقلق، بسبب عدم وفرة الإمكانيات".

وأشار عبدالحليم إلى أن ناصر منسي يمثل علامة استفهام منذ بداية الموسم، رغم تأثيره الكبير مع الزمالك خلال آخر موسمين، مؤكدًا أن المنافسة على الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية على الفريق الأبيض.